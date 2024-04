Nika Shakarami - violentata e uccisa a 16 anni dalla polizia morale dell' Iran

(Di martedì 30 aprile 2024) Catturata dalle Guardieiane durante le proteste per la morte di Mahsa Amini e ricomparsa dopo dieci giorni in un obitorio di TeheranCatturata dalle Guardieiane e ricomparsa dopo dieci giorni in un obitorio di Teheran. Un «documento confidenziale» ottenutoBbc smentisce la versione del regime di TeheranCatturata dalle Guardieiane e ricomparsa dopo dieci giorni in un obitorio di Teheran. Un «documento confidenziale» ottenutoBbc smentisce la versione del regime di Teheran

Sventato dalla guardie private un furto . Il Tenta tivo di rubare in un negozio è andato in scena lungo la via Aurelia. Teatro del mancato furto è stata un’attività commerciale in cui, alla fine della scorsa settimana, alle prime ore del mattino intorno alle 5 quando il cielo era ancora buio, era ... Continua a leggere>>

"La 16enne iraniana Nika Shakarami fu violentata e uccisa dagli agenti" - Nika Shakarami, la 16enne iraniana tra i volti simbolo del sacrificio delle giovani donne per la lotta contro la Repubblica islamica, è stata aggredita ...

Pordenone, operaio di 69 anni muore dopo essere stato colpito dalla forca di una gru - Un operaio di 69 anni è morto in un incidente sul lavoro a Fiume Veneto, comune in provincia di Pordenone. Secondo quanto si apprende, l’uomo è stato colpito dalla forca di una gru durante delle ...

Covid, cacciato dal suo laboratotio lo scienziato che per primo pubblicò la sequenza del virus: «Non mollerò, perseguo la scienza» - Non c'è pace per gli scienziati cinesi che per primi hanno individuato il Covid. Dopo la morte per coronavirus di Li Wenliang, il medico che per primo aveva dato ...

