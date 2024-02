Tenta il furto all’alba Sorpreso dalle guardie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sventato dallaprivate un. Iltivo di rubare in un negozio è andato in scena lungo la via Aurelia. Teatro del mancatoè stata un’attività commerciale in cui, alla fine della scorsa settimana, alle prime ore del mattino intorno alle 5 quando il cielo era ancora buio, era scattato l’allarme di segnalazione collegato con l’istituto di vigilanza La Lince. L’impianto di segnalazione in questione, dotato di telecamere e collegato con l’istituto di vigilanza della Lince, aveva immediatamente messo sull’attenti il personale di sicurezza preposto alla sorveglianza del luogo. Grazie all’allarme, collegato con la centrale operativa, lesono potute così intervenire immediatamente con l’invio sul luogo della segnalazione delle radio pattuglie di zona, arrivate poco dopo. ...