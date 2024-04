Nadal può vincere il Roland Garros? Per i book-makers è già il quarto favorito…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 aprile 2024) Pur con una forma fisica ed un livello di gioco ancora molto distanti dai giorni migliori, Rafaelsi è qualificato per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Madrid 2024. Anche in queste condizioni, il fuoriclasse maiorchino resta un giocatore estremamente temibile sulla sua amata terra battuta e nel caso in cui dovesse salire di colpi (salute permettendo) nelle prossime settimane allora potrebbe sognare in grande verso il. La strada sembra tutta in salita, considerando lo storico recente del 37enne spagnolo per quanto riguarda acciacchi e infortuni, tuttavia non bisogna mai dare per spacciato un campione del genere già capace in passato di uscire alla grande da situazioni apparentemente disperate. Gli allibratori in effetti sono fiduciosi in tal senso e considerano il nativo di Manacor uno dei principati candidati ...