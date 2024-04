Nadal-Lehecka oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 aprile 2024) Rafaelse la vedrà contro Jirinel quarto turno deldi, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Avrà qualche ora in più per recuperare energie il campione spagnolo dopo le tre ore trascorse in campo per superare la resistenza dell’argentino Cachin. Rafa in conferenza stampa ha dichiarato che a livello fisico si sentiva bene dopo la partita, ma bisognerà vedere anche come il suo corpo reagirà a distanza di qualche ora. D’altronde non giocava tre partite consecutive da molto tempo e sono diverse le ore trascorse sulla terra rossa per raggiungere qusti ottavi. Si tratta del primo scontro diretto tra i due. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in ...