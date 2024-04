Mutui - questi sconosciuti È facile perdersi tra i tassi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Quattro italiani su dieci non conoscono il reale funzionamento di un mutuo, sebbene il 15% delle famiglie italiane lo abbia utilizzato per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile. A rivelarlo è Banca d’Italia, che sottolinea quanto sia importante comprendere questo strumento per fare scelte consapevoli, soprattutto alla luce delle oscillazioni economiche avvenute negli ultimi anni, che hanno messo a dura prova le finanze delle famiglie italiane. Come scegliere, quindi, un mutuo tutelandosi? Innanzitutto, va ricordato che può essere di due tipologie: a tasso fisso o variabile. Si definisce a tasso fisso il mutuo bancario che, una volta scelto, non varia nel tempo, mantenendo la rata costante. Il mutuo a tasso variabile, invece, prevede che il calcolo degli interessi si modifichi in relazione alle fluttuazioni del mercato. Qual è il più conveniente dei due? Sebbene i ...