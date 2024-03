Mutui | leasing e finanziamenti | la Cassazione annulla gli interessi in questi casi

(Di venerdì 15 marzo 2024): laper manipolazione Euribor Sentenza storica della Corte di: con l’Ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, la Suprema Corte ha dichiarato la nullità dei pagamenti effettuati a titolo disuindicizzati al tasso Euribor nel periodo 29 settembre 2005 – 30 maggio 2008. Cosa significa questo per i clienti? Scopriamo tutto nelle righe a seguire. La decisione si basa sull’accertamento da parte della Commissione Antitrust Europea, con decisione del 4 dicembre 2013, della manipolazione del tasso Euribor da parte di un gruppo di banche. Cosa significa per i cittadini: Potenzialmente, milioni ...

Bergamo. Ci sono buone notizie per i cittadini che, tra il settembre 2005 e la fine del maggio 2008, erano titolari di mutui a tasso variabile, finanziamenti o leasing indicizzati in base al tasso ... (bergamonews)

Tassi sui mutui manipolati, consumatori in trincea alla ricerca di un rimborso

Un’aula di tribunale come epicentro di un terremoto. La recente sentenza della Cassazione ha infatti sconvolto il mercato dei Mutui stabilendo il diritto dei proprietari di un immobile al rimborso ...unionesarda

Euribor “manipolato”: è davvero possibile una class action: Le chance del rimborso per Euribor "manipolato" sembrano limitate, ancor più sfumata la possibilità di una class action. Ecco perché ...econopoly.ilsole24ore

Tasso Euribor manipolato, risarcimenti per i risparmiatori: incontro informativo a Verucchio: Interessi versati in eccesso sulla base di tassi Euribor per i Mutui in essere tra settembre 2005 e maggio 2008: incontro organizzato a Verucchio ...altarimini