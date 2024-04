Festa del SS Crocifisso - Alisia Jalsy in concerto nella sua Monreal - evento da non perdere

Monreale – In occasione dei Festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, la Polizia Municipale di Monreale, ha emanato una ordinanza, per disciplinare la circolazione e la sosta in tutta l’area interessata alle solenni celebrazioni della Festa, per mettere in sicurezza la città vista la previsione ...

Continua a leggere>>