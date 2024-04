Miracolo di San Gennaro - il 4 maggio la processione delle ampolle dal Duomo a Santa Chiara

San gennaro e le ampolle del sangue in processione con i patroni della città - Il corteo processionale si snoderà per via Duomo, proseguendo lungo via San Biagio dei Librai, piazza San Domenico Maggiore e via Benedetto Croce, fino alla Basilica di Santa Chiara. Lungo il percorso ...

Continua a leggere>>

Il Parco San gennaro attende il miracolo - NAPOLI. Un’attesa palpabile, visti i tanti rinvii del passato, che coinvolge diversi segmenti della cittadinanza. Le aspettative sull’inizio dei lavori al Parco San gennaro al Rione Sanità sembrano ra ...

Continua a leggere>>

Sguardi del Sud: un archivio raccoglie i film amatoriali delle famiglie meridionali italiane - Si intitola "Sguardi del Sud" la nuova sezione della piattaforma memoryscapes.it, con oltre 400 filmati girati tra gli Anni Trenta e Ottanta del Novecento. Il trailer ...

Continua a leggere>>