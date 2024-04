Affari Tuoi - il miracolo di San Gennaro in diretta | tutti sbalorditi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 20 aprile 2024) News Tv. Ieri, venerdì 19 aprile 2024, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di: a misurarsi con pacchi e fortuna è toccato a Rossella. La concorrente rappresenta la Campania e arriva dalla provincia di Salerno. Al suo fianco c’è il marito Aldo. Una partita avvincente quella di Rossella che è sempre pronta a sfidare la sorte e che ad un certo punto ha invocato San. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Isola, Benigno torna in Italia e gela il pubblico: “Non posso dire nulla” Leggi anche: Alfonso Signorini, l’accusa è gravissima: la famosa attrice è una furia La partita di Rossella Rossella è scesa in campo dopo avere atteso in veste di pacchista per la bellezza di 20 puntate. “Venti è un numero giusto. Non hai fatto né poche puntate, né tantissime”, ha commentato Amadeus quando ha presentato la ...