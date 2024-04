Minorenni presi con l’hashish | Lasciate perdere mio figlio Risolveremo da soli a casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) REZZATO (Brescia) I figli non si toccano, neppure quando si fanno trovare con la droga, seppure per uso personale. La pensa così il papà di un minorenne che a Rezzato è stato fermato dalla Polizia locale con marijuana e hashish nelle tasche. Con lui anche un amico, protagonista dello stesso comportamento. Entrambi sono stati segnalati come consumatori alla Prefettura di Brescia. I due ragazzi, entrambi italiani, residenti in provincia, hanno 14 e 17 anni. Avevano droga in quantitativi modesti, ma comunque vietati. Se i genitori di uno dei due ragazzi si sono scusati con la Polizia locale, promettendo di prendere seri provvedimenti, quelli dell’altro minorenne hanno screditato l’attività degli agenti, affermando che non avrebbero dovuto procedere nei confronti dei giovani. "La condotta assunta dal familiare, ravvisando una situazione pregiudizievole in capo al minore, sarà oggetto ...