Minorenni sorpresi a giocare in sala scommesse a Lissone: ecco come avevano superato i controlli: Chieste spiegazioni al titolare dell’attività, questi ha riferito di aver verificato l’età anagrafica dei due minori dalle foto sui cellulari senza aver chiesto l’esibizione del documento originale. È ...ilgiorno

Sorpreso a bruciare cumulo di rifiuti vicino alle abitazioni, giovane denunciato dai carabinieri: Una pattuglia ha avvistato una nube di fumo nero provenire dalla località Passo Riva nel Comune di Savoca. Il tempestivo intervento, oltre a consentire di bloccare il presunto autore ha permesso ai ca ...blogsicilia

San Martino in Rio, uso nome altrui per evitare la multa: San Martino in Rio (Reggio Emilia), 4 marzo 2024 -I carabinieri di San Martino in Rio hanno denunciato un 17enne al Tribunale dei minori di Bologna per aver usato i dati anagrafici di un coetaneo dopo ...ilrestodelcarlino