Milan - su David c’è la forte concorrenza dell’Aston Villa

Calciomercato Milan , il club rossonero prova il sorpasso sul Napoli per Jonathan David, possibile sostituto di Olivier Giroud Il Milan sta vivendo un finale di stagione decisamente complicato. Dopo le ultime 5 giornate di campionato, in cui ci sarà da mantenere il secondo posto, a Milan ello ... Continua a leggere>>

Pato pazzo di Beckham: "Aspettavo che uscissero tutti dallo spogliatoio..." - Alexandre Pato ha rivelato un retroscena sulla sua esperienza al milan quando condivideva lo spogliatoio con il centrocampista inglese Beckham.

Continua a leggere>>

Il milan cerca difese, la Juve buone idee, il Napoli nuovi gol: così si prende l'Inter - Il milan, fin dall’alba della stagione, ha preso troppi gol, sono mancati filtro davanti alla difesa ed equilibrio nelle transizioni, virtù che, in passato, avevano assicurato Kessie e Tonali, mal sos ...

Continua a leggere>>

milan, colpo a zero: annuncio dalla Francia - Il milan guarda in Ligue 1 per assicurarsi un rinforzo in vista della prossima stagione: è una vecchia conoscenza, può arrivare gratis.

Continua a leggere>>