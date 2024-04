Calciomercato Milan – David si allontana? La destinazione attrae l’attaccante

Calciomercato Milan , il club rossonero prova il sorpasso sul Napoli per Jonathan David, possibile sostituto di Olivier Giroud Il Milan sta vivendo un finale di stagione decisamente complicato. Dopo le ultime 5 giornate di campionato, in cui ci sarà da mantenere il secondo posto, a Milan ello ... Continua a leggere>>

Calciomercato Milan, la trattativa per il rinnovo di Calabria non decolla e il terzino potrebbe avere il destino di Donnarumma e Romagnoli L’ultima parte della stagione si sta rivelando molto amara per il Milan, tra eliminazione in Europa League e derby perso contro l’Inter. La società al momento ...

