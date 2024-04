Milan-Maignan - il punto sul rinnovo | vuole cifre to - c’è una valutazione sul mercato|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 29 aprile 2024) 2024-04-29 20:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Un altro forfait, ancora per un problemino fisico, l’ennesimo di questi ultimi due anni di carriera al. Mikenon ha preso parte alla sfida che ha aritmeticamente qualificato i rossoneri per un posto Champions e pareggiata 0-0 contro la Juventus, ma proseguono comunque, per lui e su di lui, le riflessioni sul futuro. Il portiere francese è stato per lunghi tratti un valore aggiunto, ma la prossima estate in casa rossonera cambieranno tantissime cose e anche per lui c’è in ballo una decisione importantissima da prendere in tempi brevi.O ADDIO? – La base di partenza per tutti i ragionamenti è la stessa: l’ex-Lille oggi ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2026 e, di conseguenza, per evitare gli errori già fatti in ...