Milan - i risultati del Settore Giovanile | cade la Primavera di Abate

L'ex calciatore del Milan ha consiglia to al club rossonero di prendere Antonio Conte come prossimo allenatore. E su Julen Lopetegui ... Continua a leggere>>

milan, Nosotti: “Lopetegui Idee a volte rischiose”. Poi vira su Ibrahimovic - La Gazzetta: decisivi l’hashtag Nopetegui, la petizione, il timore di proteste del tifo organizzato. Era un’operazione in piedi da mesi I tifosi ordinano, il milan esegue: il club molla Lopetegui. Ce ...

Calcio: Ronaldo pronto a cedere dopo il Cruzeiro anche il Valladolid - E, oggi, in conferenza stampa, l'ex fuoriclasse brasiliano, che in Italia ha visto le maglie di Inter e milan, ha detto di esser pronto a cedere presto anche il Valladolid. "E' il prossimo. È ...

IL PENSIERO - Petruzzi: "Conte Andrebbe bene sia al Napoli che al milan, ma Kvaratskhelia potrebbe far fatica nel suo modulo" - Fabio Petruzzi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb: Come vede la corsa Champions "Ad oggi l'Atalanta ha qualcosa di più, ma balla quella partita con la Fiorentina. Gi ...

