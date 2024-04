Milan - Lopetegui sa come si fa | i suoi risultati contro Rom - Inter e non solo

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... Continua a leggere>>

Giorni caldi per la scelta del prossimo allenatore del Milan . Avanza la candidatura di Lopetegui . Anche gli ultimi colloqui in ordine di tempo sarebbero stati ritenuti positivi da parte della dirigenza rossonera. Ultima esperienza al Wolverhampton, una Europa League vinta con il Siviglia, ... Continua a leggere>>

lopetegui milan al rush finale: accordo di massima tra le parti, TUTTI gli aggiornamenti - Niente di ufficiale ancora, ma si entra ora nella settimana che potrebbe essere decisiva. lopetegui milan al rush finale: accordo di massima tra le parti, TUTTI gli aggiornamenti relativi alla ...

Continua a leggere>>

milan, settimana decisiva: Cardinale pronto a intervenire - Il milan ha scelto il prossimo allenatore rossonero: Gerry Cardinale si prepara ad affondare il colpo nelle prossime ore.

Continua a leggere>>

Dagli azzurri U19 fino all'Europa League: lopetegui contro l'Italia non perde mai - L'allenatore spagnolo in arrivo al milan ha incrociato squadre italiane in otto occasioni, Nazionale compresa, e non è mai uscito sconfitto. Ripercorriamo tutte le sfide, dall'Italia U19 alla finale c ...

Continua a leggere>>