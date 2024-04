Milan - cresce la tensione attorno a Lopetegui | cosa sta succedendo

e Nicola Palma La lunga e rumorosa contestazione nei primi minuti. Altri blitz estemporanei lungo il percorso, sempre al grido di "Fuori i sionisti". E poi il tentativo di sfondare le transenne per avvicinarsi al palco e il raid improvviso con calci e pugni di un gruppo di ragazzi di ... Continua a leggere>>

tensione crescente a Milano per le Contestazioni all’indirizzo della Brigata Ebraica da parte di gruppi di manifestanti pro Palestina che hanno urlato slogan all’indirizzo dei partecipanti non graditi: “Assassini” e “Fuori i fascisti dal corteo”. In mattinata a Roma identica tensione a parti ...

Continua a leggere>>