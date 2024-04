Primo Maggio 2024 | l’incertezza meteo non scoraggia gli arrivi in Toscana Ma i dati registrano una leggera flessione

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di martedì 30 aprile 2024) I turisti in continuano a scegliere la: le stime per il lungo weekend del 1°parlano di circa 500 mila pernottamenti, ma il tasso di occupazione delle strutture disponibili on line si ferma al 79%, ben 4 punti in meno rispetto al valore rilevato nello stesso periodo dello scorso anno. E’ il quadro che emerge dal monitoraggio del Centro Studi Turistici di Firenze per Confesercentisulle principali piattaforme di prenotazione on line L'articolo proviene da Firenze Post.