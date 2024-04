Meghan Markle - l' anello di fidanzamento ricomparso dopo 8 mes - ma il web | Non è lo stes -o, il diamante è 2 volte più grande

Carlo III ha deciso di dare una seconda chance al figli o "ribelle" Harry , in arrivo tra pochi giorni nel Regno Unito per il decimo anniversario degli Invictus Games. Il sovrano non vuole lasciare nulla di intentato al caso, così proverà a riconciliarsi con il suo secondogenito. Ma vorrà vedere ... Continua a leggere>>

Meghan e Buckingham Palace sono in guerra per la marmellata? O si tratta di una gigantesca campagna diffamatoria? I prodotti di Meghan Markle non sono ancora in vendita ma c'è già chi sottintende che il Palazzo abbia subdolamente trollato la Duchessa del Sussex. Pochi giorni dopo che Markle ha ...

Continua a leggere>>