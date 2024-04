Meghan è tossica per la Famiglia Reale Re Carlo ha sempre tenuto una porta aperta per Harry - ma per lei Londra è territorio ostile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Il Principefarà il suo ritorno al’8 maggio per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games con una cerimonia di ringraziamento presso la Cattedrale di St Paul. Un evento atteso che riaccende i riflettori sulla frattura all’interno della, alimentata dalla decisione diMarkle di abdicare dai doveri reali e trasferirsi in California. Ed è proprio su quest’ultima che sono già puntati tutti i riflettori: sembra infatti ormai certo che non accompagnerà il marito in questo viaggio nel Regno Unito, con la scusa di dover badare ai figli Lillibet Diana e Archie e dell’assenza di scorta nel Regno Unito. L’espertoRichard Fitzwilliams ha commentato la notizia ai microfoni del The Sun, affermando che ...