Medicina | funziona Ai per individuare pazienti ad alto rischio mortalità

(Di martedì 30 aprile 2024) Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - Un elettrocardiogramma (Ecg) intelligente, ovvero abilitato con l'intelligenza artificiale, è stato in grado per la per la prima volta di identificareospedalizzati, ma addi. Un enorme passo avanti che può potenzialmente migliorare i risultati della diagnosi clinica. Lo studio controllato randomizzato - coordinato dal National Defense Medical Center di Taipei (Taiwan) - ha coinvolto 39 medici e 15.965. L'intervento di questo Ecg intelligente comprendeva un report sul paziente e un avviso ai medici in cui veniva segnalato se l'assistito che partecipava allo studio era ad altro. In questo modo i medici erano avvisati e potevano concentrarsi su chi poteva peggiorare in poche ore e morire. Ebbene, lo ...

Esami gratis in farmacia dal 1° maggio, ma non mancano i dubbi - L'accordo siglato dalla Regione Piemonte consentirà alcune prestazioni per persone affette da patologie di medio e alto livello. Critici i medici ...

Sanità: Gimbe, +108% over 65 liguri assistiti a casa nel 2023 - I pazienti over 65 in assistenza domiciliare integrata nel 2023 in Liguria sono aumentati del 108% rispetto all'obiettivo stabilito dal Pnrr, passando da 17.475 a 18.940, sopra all'incremento medio na ...

