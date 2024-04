ClinicalTop | “Atrofia ossea | sempre più pazienti interessati alle cure per trovare una soluzione”

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) (Adnkronos) - I responsabili delle cliniche presenti a Roma e Napoli spiegano l'importanza delle tempistiche e della qualità dei materiali nella ridella problematica Roma, 4 aprile 2024. L'colpisce milioni diin tutto il mondo, una problematiche che grazieinnovazioni tecnologiche in ambito odontoiatrico hapiù possibilità di essere risolta. “A Roma e Napoli persone da tutta Europa raggiungono i nostri centri dentistici per casi complessi di graveche fino a qualche anno fa erano destinati a portare la ‘vecchia' protesi mobile e che ora, grazie a tecniche avanzate e impianti zigomatici, possono essere tranquillamente riabilitati con una protesi fissa in sole 48 ore”, ...