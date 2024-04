La protagonista di svariate commedie americane è entrata in un ristretto cerchio di interpreti e nella storia del varietà comico USA. Sabato sera, è tornata a presentare per la quinta volta nel corso della sua carriera una serata del celeberrimo programma tv americano Saturday Night Live , entrando ... Continua a leggere>>

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie I co-protagonisti di Oppenheimer uniranno le forze per una buddy comedy ambientata nella loro nativa Boston . | Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Continua a leggere>>

matt damon e Casey Affleck tornano nella natia Boston: prime foto dell'heist comedy The Instigators - Primo sguardo all'heist comedy diretta da Doug Liman ispirata al classico Butch Cassidy, al centro della storia una rapina andata terribilmente sorta.

Continua a leggere>>

Road House e Oppenheimer si incontrano in questo nuovo film con matt damon e Casey Affleck - I fan di matt damon e Casey Affleck, visti entrambi in Oppenheimer, devono tenere d'occhio questo nuovo film dal regista di Road House.

Continua a leggere>>

The Instigators: matt damon e Casey Affleck riuniti nelle prime foto del film - matt damon e Casey Affleck si riuniranno sul grande schermo per una nuova commedia intitolata The Instigators.

Continua a leggere>>