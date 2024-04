L’Inail sulla richiesta di Franco Di Mare: “Non possiamo accertare il nesso tra il tumore e il lavoro” - Dopo le dichiarazioni di Franco Di Mare da fabio Fazio e la richiesta del giornalista di avere lo stato di servizio del suo lavoro in Rai, l'azienda ha ...

Milly Carlucci: “Ad Arbore devo tutto. Amadeus via dalla Rai Gli auguro il meglio, ma resta l’azienda leader” - Milly Carlucci parla in un’intervista del suo nuovo show, L’acchiappatalenti, in onda dal 10 maggio su Rai1. La conduttrice rivela di dover ringraziare Arbore, per averle permesso di iniziare la sua ...

Matrimonio a prima vista 12, parla ilaria: «fabio mi ha presa in giro per tutto l'esperimento. Mi sono sentita usata» - Dell'esperienza di Matrimonio a prima vista a ilaria Zanoli resta solo l'amarezza per come sia andata ma anche la certezza di aver fatto di tutto per riuscire a far funzionare le cose. Nonostante ...

