Matrimonio a prima vista 2024 - disastrosa rottura tra Ilaria e Fabio Ma i social incoronano la brianzola | Una vera signora

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) Milano – Ilè finito male (molto male). Ma, la 34enne di Agrate Brianza protagonista della nuova edizione di “”, può consolarsi con un vero e e proprio trionfo. Solare, caparbia, ironica: la giovaneha conquistato tutti, proprio per la sua capacità di non auto-relegarsi nel ruolo di “vittima” degli eventi e per l’essere uscita comunque vincente da una situazione complicata. Sì, perché alla fine si è portata a casa la cosa più preziosa: la consapevolezza di sé e del proprio valore. Ma partiamo dall’inizio.ha deciso di partecipare al docu-reality di Real Time con un obiettivo: rimettersi in gioco in amore. La giovane, che si occupa di corsi di formazione nel ...