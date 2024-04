Marsiglia Atalanta - gli INDISPONIBILI per il match Le ULTIME da Zingonia

(Adnkronos) - Roma , 30 aprile 2024 – Imbattuti ma non imbattibili. Così Daniele De Rossi ha definito il Bayer Leverkusen che, giovedì sera, scenderà all'Olimpico con due obiettivi in mente: mantenere la casella 0 alla voce sconfitte stagionali e vendicare l'eliminazione dello scorso anno proprio ... Continua a leggere>>

Roma , 30 aprile 2024 – Imbattuti ma non imbattibili. Così Daniele De Rossi ha definito il Bayer Leverkusen che, giovedì sera, scenderà all’Olimpico con due obiettivi in mente: mantenere la casella 0 alla voce sconfitte stagionali e vendicare l’eliminazione dello scorso anno proprio per mano della ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) - Giovedì si gioca l'andata delle semifinali, con il sogno di una finale tutta italiana. In Conference, quote in discesa per la Fiorentina che ospita il Bruges: la vittoria dei viola nei primi 90' a 1,80 Milano, 30 aprile 2024 – Tre italiane per due trofei: la Roma e l'Atalanta in ...

Continua a leggere>>