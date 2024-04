SNAI – Europa League | Roma e Atalanta inseguono Bayer e Marsiglia avanti | l' 1 di De Rossi a 3,50 - Gasp a 2,75

(Di martedì 30 aprile 2024) (Adnkronos) - Giovedì si gioca l'andata delle semifinali, con il sogno di una finale tutta italiana. In Conference, quote in discesa per la Fiorentina che ospita il Bruges: la vittoria dei viola nei primi 90' a 1,80 Milano, 30 aprile 2024 – Tre italiane per due trofei: lae l'in, la Fiorentina in Conference, puntano alla qualificazione alla finale. Si parte giovedì con l'andata delle semifinali, che invedono protagonisti sia i gialloche i nerazzurri. All'Olimpico, laospita ilLeverkusen che deve ancora perdere una partita in tutta la stagione. Per questo, le quotesono a favore della squadra di Xabi Alonso, ...

Nell’andata degli ottavi di finale, le due italiane impegnate in casa giocano con il favore delle quote; Atalanta a 3,75 a Lisbona. Conference League : Fiorentina a 1,63 a Budapest contro il Maccabi Milan o, 6 marzo – Dopo l’eliminazione della Lazio dalla Champions League , la tre giorni di coppe ... Continua a leggere>>

A San Siro il primo atto della sfida tutta italiana dei quarti di finale: i giallo Rossi indietro (2,25 a 1,65) anche nel testa a testa per il passaggio del turno. Atalanta per l’impresa a Liverpool: «2» a 8,50. In Conference, Fiorentina favorita sul Viktoria Plzen Milano, 10 aprile – Luci a San ... Continua a leggere>>

Dopo lo 0-1 dell’andata, i giallo Rossi sono favoriti per il passaggio del turno a 1,35, contro i 3,25 per i rossoneri. Atalanta con il Liverpool per consolidare il vantaggio, Fiorentina a 1,37 in Conference col Viktoria Plzen Milano, 17 aprile – Dopo lo 0-1 dell’andata, la Roma vuole difendere il ... Continua a leggere>>

