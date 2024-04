Mantovani Manageritalia - ‘favorire imprese più competitive per avere salari adeguati

Il presidente di Manageritalia ad Adnkronos/Labitalia: "Serve lavoro di qualità e ben remunerato. Superbonus per assunzioni? Non centra obiettivo" "Continuiamo a tenere in piedi un'economia basata su aziende marginali che hanno difficoltà a stare sul mercato ed evidentemente non possono poi pagare ...

Continua a leggere>>