Malagò | Break dance a Parigi2024 è solo l’inizio di una grande storia

(Di martedì 30 aprile 2024) Il presidente del Coni, Giovanni Malagó, ha parlato al Salone d’Onore del Coni a margine del primo consiglio federale della danza sportiva dopo il cambio di denominazione in Fisdem (Federazione Italiana Danzasportiva e Sport Musicali): “Le potenzialità per far diventare disciplina olimpica lac’erano tutte, ma io sapevo dove saremmo arrivati già tempo fa. Si è creata un’onda che ha trascinato tutto e tutti. Ho visto la forza che aveva il movimento ed èdi una lungae se non si fanno errori attenzione anche all’audience televisiva perché magari già a Los Angeles le medaglie potranno essere raddoppiate“.ha poi aggiunto: “Con l’avvento di Laura Lunetta come presidente federale il movimento si è riunificato. Ora tutto questo va sfruttato e credo che ...