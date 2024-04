Maggioli ‘assolve’ il Forlì | Stagione di incredibile crescita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Gianlucasi è ripreso il. Dopo un’assenza prolungata, per via dell’infortunio rimediato nella nefasta trasferta di Corticella, il 24enne granitico centrale difensivo italo-venezuelano è stato protagonista di un rientro in grande stile, domenica, contro il Mezzolara. Suo il gol di rapina che ha suggellato una prestazione personale maiuscola e fissato il risultato sul 2-0. "Al di là della mia prova, parlerei di un’ottima risposta della squadra, che ha prontamente reagito alla sconfitta immeritata di Carpi. Questa vittoria ci consente di continuare a sperare nel raggiungimento dell’obiettivo playoff", scandisce. Che poi fornisce la sua versione sulla flessione che ha compromesso le chance deldi pensare in grande: "Certo, quando eravamo in vetta alla classifica sognavamo di restarci fino ...