Maggio dei Monumenti - al via la 30esima edizione con più di 300 eventi

Lo show inaugurale del Maggio dei Monumenti in piazza Municipio . Lo spettacolo "Volta Celeste", nell'ambito della kermesse "Le acque di Napoli "Continua a leggere Continua a leggere>>

Con più di 300 eventi torna il Maggio dei monumenti , la cui 30esima edizione è dedicata al Tema “Le acque di Napoli”: dal 3 Maggio al 2 giugno aperture straordinarie, spettacoli, incontri, laboratori, performance e una mostra diffusa articolata in cinque sezioni attraverso la città , offriranno ai ... Continua a leggere>>

In occasione del Maggio dei monumenti 2024 il Teatro di San Carlo propone “Napoli al tramonto ”, un concerto aperto al pubblico nell’ambito del programma “Il San Carlo per la città”, un’iniziativa con cui il Comune di Napoli, il Teatro San Carlo e la Città Metropolitana intendono celebrare la ... Continua a leggere>>

Riflettere sull’eredità di De Gasperi a 70 anni dalla scomparsa - A Trento dal 2 maggio al 17 giugno si svolgerà na rassegna di incontri sulla portante «Quel che resta di Alcide. Viaggio nelle memorie della Repubblica» Da giovedì 2 maggio a lunedì 17 giugno si svolg ...

Continua a leggere>>

Ci sarà anche Sant’Antioco tra i Comuni che inaugurano, sabato 4 e domenica 5 maggio, monumenti aperti - Ci sarà anche Sant’Antioco tra i Comuni che inaugurano, sabato 4 e domenica 5 maggio, monumenti aperti. Alla sua XXVIII edizione, la manifestazione organizza ...

Continua a leggere>>

CINEMA - David di Donatello, bookmaker sicuri: “C’è ancora domani” pigliatutto, Garrone in pole su Rohrwacher per la miglior regia - Dopo il grandissimo successo ottenuto nei cinema italiani, “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi è il grande protagonista – con 19 nomination - dell’edizione dei David di Donatello 2024, in programm ...

Continua a leggere>>