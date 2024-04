Madre fa bere vino dal biberon al suo bimbo di 4 mesi - trasportato a Bari in coma etilico | indagini in corso

Mamma mette vino al posto del latte nel biberon del figlio, bimbo di 4 mesi in coma etilico: è in rianimazione - Un errore che poteva trasformarsi in tragedia. Un bimbo di quattro mesi è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari in seguito ad un ...

Continua a leggere>>

Bari, vino nel biberon per errore: bimbo di 4 mesi in coma etilico - Il piccolo è finito in coma etilico, provocato dall'assunzione di vino: per un errore nella preparazione del biberon, la sostanza alcolica sarebbe stata usata per diluire il latte in polvere. La madre ...

Continua a leggere>>

Mamma scambia il latte con il vino nel biberon, bimbo di 4 mesi in coma etilico - BARI - Un neonato di quattro mesi è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari a seguito di un coma etilico causato dall'assunzione di vino. Secondo l ...

Continua a leggere>>