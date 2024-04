Vino nel biberon | bimbo di 4 mesi in rianimazione per coma etilico

Vino nel biberon per errore, bimbo di quattro mesi in rianimazione per coma etilico a Bari - Un bimbo di quattro mesi è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari in seguito ad un coma etilico che sarebbe stato ...

Continua a leggere>>

Latte in polvere diluito nel vino al posto dell'acqua: bimbo di quattro mesi in Rianimazione - Il tragico errore del Brindisino: il piccolo è stato portato al Pronto Soccorso del Perrino. Dopo la lavanda gastrica, è stato stabilizzato: è stato quindi trasferito presso l'ospedale pediatrico Giov ...

Continua a leggere>>

Lasciato al Buio in Strada per "Punizione". bimbo di 8 Anni si Perde nella Notte - Cronaca Chieti - 30/04/2024 14:56 - Una punizione estrema ha scosso Bucchianico, dove un padre ha deciso di "scaricare" il figlio di otto anni in una strada buia e deserta per ...

Continua a leggere>>