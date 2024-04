M5S - Saiello | Impianto per i rifiuti a Tean - la Regione contro se stessa

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Lala, in Campania succede anche questo. Il caso riguarda la costruzione della grande piattaforma dispeciali nel territorio della città dio, autorizzata con Decreto Dirigenziale n.57 del 18 marzo. Il Piano Regionale di Gestione deiSpeciali, fin dal suo aggiornamento e approvazione nel 2022, esclude la possibilità di insediare undi gestione dispeciali, nelle aree riconosciute dal Piano Territoriale Regionale «a dominanza naturalistica», come, appunto, il territorio del comune dio. Il provvedimento Dirigenziale regionale, dunque, di fatto viola la programmazione territoriale regionale approvata con legge Regionale”. Dichiara il ...

Milano, 4 apr. (Adnkronos) - La Lombardia conferma anche nel 2023 il suo primato su base nazionale in termini di raccolta dei rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Ad evidenziarlo sono i dati del Rapporto regionale del centro di coordinamento Raee, secondo cui la regione ha ...

Si aggiunge un nuovo capitolo nella vicenda della possibile realizzazione di un impianto di 'soil washing', per il trattamento di rifiuti non pericolosi, nello stabilimento dell'ex Martelli Tessile a Toscanella di Dozza. Un'area acquisita ormai da tempo all'asta dalla Cfg Ambiente. Nel ...

M5S, Saiello: “Impianto per i rifiuti a Teano, la regione contro la regione” - L’interrogazione del consigliere regionale: “Il provvedimento Dirigenziale regionale viola la programmazione territoriale regionale” ...

Bando regionale dedicato ai Comuni per la videosorveglianza contro l'abbandono di rifiuti - Anche per il 2024 la Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Ambiente Gianpaolo Bottacin, ha inteso promuovere un bando che contribuirà a finanziare investimenti promossi dai Comuni per l'ins ...

Campidoglio, Valeriani avverte Gualtieri: "Si allarghi la maggioranza o la destra avrà la meglio" - L'ex assessore regionale, oggi consigliere d'opposizione, loda il Sindaco ma sembra volere un rimpasto. Lui smentisce: "Non chiedo questo, ma più unità nel partito e un dialogo con tutte le forze che ...

