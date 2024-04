(Di mercoledì 10 aprile 2024) Si aggiunge un nuovo capitolo nella vicenda della possibile realizzazione di un impianto di ‘soil washing’, per il trattamento dinon pericolosi, nello stabilimento dell’ex Martelli Tessile a Toscanella di Dozza. Un’area acquisita ormai da tempo all’asta dalla Cfg Ambiente. Nel pomeriggio di ieri ilLuca, infatti, ha incontrato inl’assessore all’Ambiente Irene. Il primo cittadino dozzese, oltre a consegnare la petizione con 1.600promossa da una parte di cittadini (e sostenuta dal candidatoLuca Mainieri alla guida della Lista Cambiamento per Toscanella e Dozza, ndr), ha espresso allale sue perplessità sul progetto: "Le posizioni vanno assunte solo dopo aver analizzato ogni singolo ...

Il sindaco Albertazzi in Regione. All’assessore Priolo 1.600 firme per il no all’area smaltimento rifiuti - Si aggiunge un nuovo capitolo nella vicenda della possibile realizzazione di un impianto di ‘soil washing’, per il trattamento di rifiuti non pericolosi, nello stabilimento dell’ex Martelli Tessile a ...ilrestodelcarlino

Don Camillo: trama, cast e streaming del film su Rete 4 - Don Camillo: trama, cast e streaming del film su Rete 4 in onda questa sera, 6 aprile 2024, alle ore 21.20. Le informazioni ...tpi

Sfida alle barriere architettoniche. Dozza lavora al piano per eliminarle - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn