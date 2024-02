Sono passati 15 anni dalla morte di Eluana Englaro

“Sono passati 20 giorni dall’ultima doccia. Durante il viaggio sono caduto di faccia ma ho ancora tutti i denti” : continuano le (dis)avventure per Lorenzo Barone :

continuano le avventure per Lorenzo Barone, cicloviaggiatore che dal 2015 sta girando in lungo e in largo per il mondo: ”sono passati 20 giorni ... (ilfattoquotidiano)