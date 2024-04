Londra - uomo armato di katana accoltella diverse persone in metro | almeno 4 feriti

C’è un uomo armato di mitra che passeggia fuori dal Buzzi. Anzi, non è un mitra, è un machete. Non è uno ma sono due. Ora è (sono) in piazza Mercatale. Per oltre un’ora sulle chat e in parte anche sui social è rimbalzata una notizia (risultata poi una vera e propria bufala ) su momenti di panico ... Continua a leggere>>

Paura ieri nel tardo pomeriggio a Guidonia , alle porte di Roma, dove è scattato l’allarme per la presenza di un uomo armato in strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. Ecco cosa è successo. Attimi di paura ieri intorno alle 19.30 quando è partita la segnalazione al 112 ... Continua a leggere>>

Irrompono in una casa, quattro poliziotti uccisi a fucilate dal proprietario - Quattro agenti di polizia sono stati uccisi e altri quattro feriti nel corso di una sparatoria in una casa a Charlotte, in North Carolina, durante un arresto. Stando a quanto dichiarati alla stampa da ...

Mortale in A10, riaperto tratto autostrada tra Sanremo e Arma - E' stato riaperto nella tarda serata di ieri il tratto dell'A10 compreso tra Sanremo e Arma di Taggia verso Genova chiusa ieri pomeriggio dopo il grave incidente mortale che ha coinvolto due mezzi pes ...

Almeno sei persone sono state uccise in un attacco in una moschea vicino a Herat, nell’ovest dell’Afghanistan - Lunedì vicino a Herat, in Afghanistan, un uomo armato è entrato in una moschea e ha iniziato a sparare contro le persone che pregavano al suo interno, uccidendone almeno sei. L’attacco è stato compiut ...

