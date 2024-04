Lo stop allo studentato per il rigore del Comune

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Un altro progetto che dovrebbe far infuriare i rettori delle due università a Siena, Roberto Di Pietra e Tomaso Montanari. Una residenza universitaria con 60 posti letto nel centro storico, chiusa da anni e pronta a riaprire per ospitare studenti universitari, capaci e meritevoli soprattutto, che è bloccata per colpe altrui. Stavolta non della Regione, ma del. Perché la giunta guidata da Nicoletta Fabio non avrebbe intenzione di inimicarsi qualche albergatore o di scatenare le ire dei tanti senesi che affittano appartamenti con le piattaforme social. Eppure la soluzione ci sarebbe, basterebbe un po’ di fantasia e un pizzico di coraggio. E’ una storia da raccontare, quella della residenza di via del Porrione. Non partendo da Fanfani e dal Monte dei Paschi che l’ha realizzata. Ma fermandosi agli ultimi mesi, al progetto di riapertura che sembrava in dirittura ...