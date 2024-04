Flaming Fowls annuncia un nuovo gioco - lo stopo allo sviluppo e nuovi licenziamenti

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il team diFowl, anche se il nome potrebbe dire poco ai più, è stato fondato nel 2016 da ex membri di Lionhead Studios, lo studio dietro al primo Fable. Tra i giochi da assegnare a questo team ricordiamo Fable Fortune e l’apprezzato Gloomhaven, ma il futuro sembra meno roseo del previsto per i progetti dello studio. Con un post su Steam, ripreso anche da Eurogamer, i ragazzi diFowl hanno completato un triplo annuncio. Il primo è quello più interessante, visto che conferma unvideoin cantiere. Parliamo di Ironmarked, un RPG cooperativo per un massimo di 3 giocatori con combattimento a turni. L’annuncio è accompagnato anche da una demo per farsi un’idea delle ambizioni del titolo. La seconda notizia è meno piacevole, visto che conferma che per il futuro i lavori ...