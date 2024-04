Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 132 punti

(Di martedì 30 aprile 2024) I rendimenti dei titoli di Stato europei sono in lieve rialzo in vista delle decisioni della Fed attese per domani. A metà giornata lotra Btp esi attesta a 132, con il rendimento del decennale italiano che sale di trebase al 3,88% e quello tedesco al 2,55% (+2base).

Avvio poco mosso per lo spread tra Btp e Bund . Il differenziale tra i due titoli di Stato si attesta in avvio a 132 punti , rispetto ai 131 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 3,84 per cento. Continua a leggere>>

Borse europee caute. Occhi su inflazione e banche centrali - Prosegue la stagione delle trimestrali con alcune big alla prova dei conti da una sponda all'altra dell'oceano

