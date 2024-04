Lo spread tra Btp e Bund apre poco mosso a 132 punti

avvio poco mosso per lo spread Btp Bund che si muove a 134,1 punti base, sul livello della chiusura di venerdì scorso. In leggero calo al 3,89% (dal 3,91%) il rendimento del decennale italiano. Continua a leggere>>

Ha chiuso in calo a 134,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 135 segnati in apertura e i 139 della chiusura precedente. In calo di 10,8 punti al 3,91% il rendimento annuo italiano, contro i 5,4 punti in meno di quello tedesco al 2,57%.

