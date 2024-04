L’Inail non può prendere in carico il caso di Franco Di Mare | la nota dell’istituto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024)non puòinildiDi, giornalista, conduttore di varie trasmissioni, ex inviato di guerra e dirigente della Rai. All’inizio di dicembre, spiega una, l’istituto non ha potuto fare altro cheatto che si tratta di “persona non tutelata” ai sensi della normativa Inpgi, cioè quella che regola la previdenza dei giornalisti. Quindi non èad aver bloccato la procedura, ma più semplicemente – e drammaticamente – non esiste alcuna procedura. “Le malattie dei professionisti dell’informazione titolari di un rapporto di lavoro subordinato – spiega ancora– sono tutelate solo dall’inizio del 2024, dopo la fine del periodo transitorio di passaggio dalla tutela ...