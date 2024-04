L’esperto di calciomercato conferma | Gli occhi del Milan su Sesko

Calciomercato Milan , a fine stagione Simon Kjaer lascerà il club: i tifosi sognano il centrale del Torino Alessandro Buongiorno “Il contratto scade quest’estate, poi Simon lascerà il Milan . Non c’è alcun dramma per questo. È un addio naturale a un club in cui Simon gioca da più di quattro anni, in ... Continua a leggere>>

Calciomercato Milan , Geoffrey Moncada prova ad affondare il colpo per il centrocampista del Basilea Renato Veiga : è il nuovo Sandro Tonali? E se vi dicessimo che il Milan la prossima stagione potrebbe avere un nuovo Sandro Tonali in squadra ci credereste? Sì, perché la dirigenza sta già ... Continua a leggere>>

Mediaset - De Laurentiis annuncia l'allenatore il 26 maggio: indizio sul prescelto - calciomercato Napoli - Nuovo allenatore, come riporta SportMediaset Aurelio De Laurentiis "ha fissato per la fine del campionato, il 26 maggio, la dead-line per la scelta del nuovo allenatore del Napo ...

Continua a leggere>>

milan, colpo a zero: annuncio dalla Francia - Il milan guarda in Ligue 1 per assicurarsi un rinforzo in vista della prossima stagione: è una vecchia conoscenza, può arrivare gratis.

Continua a leggere>>

Mercato Juve, ipotesi Bayern Mocaco per Rabiot - Il centrocampista francese, in scadenza di contratto, potrebbe interessare al Bayern Monaco con la Juve che valuterebbe Ugarte come suo sostituto ...

Continua a leggere>>