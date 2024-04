Le Stelle di Branko - ecco le previsioni di martedì 30 aprile

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 aprile 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di302024 Ariete Il vostro ondeggiante verdesi conclude con una tonalità di colore rosso, come il vostro pianeta Marte che arriva nel segno questo pomeriggio alle ore 15:34 e starà con voi, grande protettore, fino al 9 giugno. L'ultimo transito nel vostro segno risale a giugno di due anni fa, ma solo questa volta il pianeta può contare su tutte le influenze positive da parte di altri pianeti. Per voi il più importante sarà Plutone, potete indirizzare la vita dove volete. Auguri! Toro Vogliamo definire fortunata anche oggi questa Luna in Capricorno, segno di grandi diplomatici, ...