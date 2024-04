Le migliori bici elettriche da outdoor per goderti la natura senza faticare troppo

(Di martedì 30 aprile 2024) Dai modelli più economici ai top di gamma, 20perfette per pedalare in relax tra gite fuoriporta e escursioni su terreni accidentati

Milano, 6 aprile 2024 – E’ stato presentato a Milano al Mico in City Life il prossimo Giro-E Enel con le bici elettriche che scatterà da Torino il 4 maggio in contemporanea a quello dei professionisti e si concluderà il 26 maggio a Roma. Saranno 20 tappe , 1.166 chilometri per quasi 20 mila metri ... Continua a leggere>>

Bike Sharing nelle stazioni ferroviarie di Gravina e Altamura, al via il servizio: "Sconti per gli utenti Fal" - Venticinque stazioni, centoventicinque bici elettriche accessibili tramite App, sconti tra il 56 e l’85% sull’uso delle e-bike per gli utenti in possesso di titoli di viaggio di Ferrovie Appulo Lucane ...

bici giù dai Murazzi, tribunale anticipa il processo - Il tribunale di Torino accelera i tempi del processo a S.C., la diciannovenne rinviata a giudizio per il caso dello studente palermitano ferito in modo gravissimo dopo essere stato colpito da una bici ...

Scooter contro bici elettrica a Corato: due feriti, non in pericolo di vita - Stamattina, alle ore 09:30 circa, si è verificato un incidente stradale a Corato: l'impatto ha coinvolto uno scooter e una bicicletta elettrica che ... colpendo il ragazzo sulla bici. È il tranese ...

