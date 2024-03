Bici elettriche rubate e ritrovate in Abruzzo

Ruba una bici elettrica, una denuncia per furto

Nel corso della mattinata del 13 marzo c.a. a Sabaudia (LT), i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di specifica attività info-investigativa, deferivano in stato di libertà un cittadino cl ...gazzettinodelgolfo

Sicurezza stradale, TIER lancia campagna dal titolo “E’ la strada non è un gioco”: (FERPRESS) – Roma, 14 MAR – TIER Mobility operatore di Biciclette elettriche e monopattini in sharing ha prodotto una campagna sulla sicurezza stradale dal titolo “E’ la strada non è un gioco” girata ...ferpress

il sistema intelligente eConnect per le Biciclette elettriche viene interrotto con una mossa inaspettata: Il sistema intelligente eConnect per le Biciclette elettriche Haibike e Winora non sarà più disponibile. In un annuncio della casa madre WINORA-STAIGER GmbH, si consiglia ai clienti di rivolgersi ai r ...notebookcheck