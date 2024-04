Le due facce di Giorgia Meloni | fuori dai confini - la premier smentisce sé stessa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 aprile 2024) L’approvazione del nuovo Patto di stabilità e crescita da parte del governo dirappresenta un vivido esempio delle intrinseche contraddizioni che affliggono la politica contemporanea, in particolare per quei partiti che in patria cavalcano l’onda del populismo, ma che si trovano a dover adottare misure pragmatiche sul palcoscenico europeo. Il recente voto italiano, insieme agli altri membri dell’UE, si colloca in netto contrasto con la retorica dei partiti di governo che solamente una settimana prima esprimevano scetticismo o aperta contrarietà verso la revisione della governance economica europea. Rimane lo spettacolo folle di un governo che fa il contrario di quello che dicono i partiti che lo compongono. Appena una settimana fa, al Parlamento europeo, i deputati di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia si sono astenuti o hanno votato ...