“Giorgia” Meloni candidata in Ue: quanti voti vale Obiettivo due milioni. «Vale il 2% in più per Fdi» - L’asticella è scritta ancora a matita ma è ben presente nei ragionamenti dei dirigenti di Fratelli d’Italia. «Due milioni di preferenze e il due per cento ...

Meloni riallaccia il dialogo con i sindacati: "Vogliamo sostenere le nuove imprese" - «Bonus da 100 euro a gennaio e sgravi di due anni per assumere giovani e donne». Il giorno dopo l'annuncio della candidatura alle Europee Giorgia Meloni riaccende il motore governativo e convoca a Pal ...

Bonus 100 euro a gennaio 2025 per i dipendenti. Reddito e figli a carico, ecco a chi è destinato - «Domani porteremo in Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale, un decreto legislativo che ci permetterà di erogare, nel mese di gennaio ...

