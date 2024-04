Le Amministrative di giugno Grandi manovre nei Comuni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) Conto alla rovescia per le elezionidell’8-9prossimi che vedono coinvolti moltidel legnanese, alcuni dei quali di medie dimensioni, come ad esempio a Rescaldina, con tre candidati in lizza. Si tratta del sindaco uscente Gilles Ielo per Vivere Rescaldina che si ripresenta alla competizione elettorale con una lista di centro-sinistra. Contro di lui scendono in campo Luca Perotta per Cambia Rescaldina col centro-destra e Tommaso De Candia con una lista indipendente che porta il suo nome. Altro paese piuttosto popoloso è Busto Garolfo che vede ben quattro liste darsi battaglia per l’amministrazione cittadina. Non si ricandida l’attuale sindaco Susanna Biondi che lascia lo scettro a Giovanni Rigiroli per Busto Garolfo Paese Amico, lista di centro-sinistra. Scendono in campo Marcello Manno per Paese Libero, ...