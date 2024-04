(Di martedì 9 aprile 2024) Per le elezionie per ledisinella stessa data: i cittadini sono chiamati alle urne nelle giornate di sabato 8 e domenica 92024.

AGI - In Sardegna si prospetta l'election day, con le comunali accorpate alle elezioni europee dell'8-9 giugno prossimi. La decisione sarà assunta già giovedì prossimo, fra due giorni, quando la ... (agi)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha individuato nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 le date per lo svolgimento delle elezioni dei membri del ... (secoloditalia)

Roma, 9 apr. (askanews) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha individuato nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 le date per lo svolgimento delle ... (ildenaro)

Election day, ora è ufficiale: per le europee e le amministrative si vota l’8 e il 9 giugno - Per le elezioni europee e per le amministrative di giugno si vota nella stessa data: i cittadini sono chiamati alle urne nelle giornate di sabato 8 e domenica ...fanpage

Cdm: europee 8-9 giugno, Election day con amministrative - Roma, 9 apr. (askanews) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha individuato nelle giornate di sabato 8 e ...notizie.tiscali

Europee: Cdm, alle urne 8 e 9 giugno, Election day con amministrative - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 apr - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha individuato nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 le date per lo svolg ...ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore